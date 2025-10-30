La Federación de Ciclismo anunció que no se realizará el Tour Colombia 2026: ojo a la razón

En la mañana de este jueves 30 de octubre se conoció una difícil noticia para el ciclismo colombiano. A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Ciclismo informó que el próximo año, no se correrá el Tour Colombia debido a la falta de recursos necesarios para la organización del evento.

Esta es la quinta vez que se cancela esta competencia, tras nueve años desde su creación en 2018. Cabe mencionar que en el 2025 tampoco se pudo disputar por la misma razón (falta de recursos): prioridades estratégicas para el desarrollo deportivo de las regiones y la necesidad de fortalecer las bases del ciclismo colombiano.

En palabras textuales de la Federación, se informó lo siguiente: “El Tour Colombia no se realizará en la temporada 2026, debido a que, a la fecha, no se cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para garantizar la organización del evento con los estándares técnicos, logísticos y deportivos que exige una competencia de categoría internacional UCI 2.1.”.

“En el presente año, la Federación, en cabeza del presidente Rubén Darío Galeano, junto al Comité Ejecutivo, adelantó una gestión exhaustiva para asegurar la viabilidad del evento en 2026... Sin embargo, pese a contar con el interés y respaldo de algunos patrocinadores, los aportes confirmados resultan insuficientes para cubrir la magnitud de un evento que, en promedio, requiere una inversión superior a los 10.000 millones de pesos colombianos“, añadió la Federación Colombiana de Ciclismo.

En el comunicado también se dejaron claras las afectaciones que tendrían las regiones económicamente, ante la cancelación del evento, con las cifras correspondientes a ediciones anteriores.

“Más allá del aspecto deportivo, el Tour Colombia representa un impacto económico y turístico significativo para el país. En sus ediciones anteriores, la competencia ha generado una derrama económica cercana a los 40.000 millones de pesos en los departamentos sede, y una audiencia televisiva superior a los 20 millones de espectadores a través de transmisiones nacionales e internacionales”.

Esta competencia ciclística ha sido clave en el calendario de varios corredores colombianos. En el 2018 el ganador fue Egan Bernal, en 2019 Miguel Ángel López y en 2020 fue para Sergio Higuita. Luego hubo un parón de tres años y en su regreso para el 2024, se coronó como campeón Rodrigo Contreras.