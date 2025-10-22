Movistar sigue confiando en Nairo Quintana y le renueva el contrato

El vínculo entre el Movistar Team y Nairo Quintana sigue vigente. En el tramo final de la temporada ciclística, el equipo español dio a conocer la renovación del pedalista colombiano a sus 35 años de edad.

El equipo español dio a conocer este miércoles 22 de octubre el nombre de todos sus pedalistas que tuvieron una nueva firma de contrato, entre los que resaltó el del boyacense. Iniciaron dando a conocer la prolongación del venezolano Orluis Aular y el ecuatoriano Jefferson Cepeda, con acuerdo inicial hasta 2026, y una renovación hasta 2028.

Del mismo modo, Jorge Arcas y Nelson Olivera estarán dos años más en el equipo, alcanzando así los 12 años defendiendo la camiseta de la escuadra telefónica.

“Por su parte, Albert Torres y Nairo Quintana seguirán aportando experiencia al equipo tras renovar por una campaña adicional, hasta 2026“, añadieron. Vale la pena mencionar que el acuerdo de Nairo estaba pactado hasta finales de 2025.

✍️ Movistar Team anuncia renovaciones clave.



Noticia ampliada:

ESP: https://t.co/2viHqNSqJe

ENG: https://t.co/z4QXnYxLOn



MEN

🇻🇪 Orluis Aular ⏩ 2028

🇪🇨 Jefferson Cepeda ⏩ 2028

🇪🇸 Jorge Arcas ⏩ 2027

🇵🇹 Nelson Oliveira ⏩ 2027

🇪🇸 Albert Torres ⏩ 2026

🇨🇴 Nairo Quintana ⏩ 2026… pic.twitter.com/9pMm4d40ZN — Movistar Team (@Movistar_Team) October 22, 2025

Nairo alista el tercer año del segundo ciclo en Movistar

Nairo llegó por primera vez al equipo español en 2012 y estuvo hasta 2019, viviendo la mejor época de su carrera, en la que logró el Giro de Italia (2014) y la Vuelta España (2017). Tras su salida, fue al Arkéa de Francia del 2020 al 2022 y ahí tuvo su época difícil, luego de la descalificación del Tour de Francia por hallazgos de tramadol en dos muestras de sangre.

En el 2023 no compitió para ningún equipo y para 2024 Movistar le volvió a extender la mano de la confianza para que regresara a Europa. Ahora su vínculo se prolonga por un año más, buscando el protagonismo y seguir figurando en las principales carreteras del Viejo Continente.

En 2025, Nairo compitió en 18 carreras. Estuvo en el Giro de Italia, en la que logró el pusto 25 de la clasificación general. Su mejor resultado alcanzado fue el sexto lugar en la Vuelta a la Región de Murcia en febrero.

Movistar se quedaría sin dos colombianos

Todavía no es oficial la salida de Fernando Gaviria del equipo, pero su contrato concluye a finales de 2025 y no estuvo en la lista de los renovados. Todo parece indicar que, tras una temporada en la que no tuvo los mejores resultados, el antioqueño saldrá de la escuadra.

Por su parte, la pedalista Paula Patiño dio a conocer por sus propios medios que su ciclo con el Movistar había llegado a su fin, luego de haber llegado para 2019.