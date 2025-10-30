La Agencia para la Reincorporación y el Banco Agrario firman convenio clave para firmantes de paz

Alejandra Miller directora de la Agencia para la Reincorporación y el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi

Bogotá

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el Banco Agrario firmaron un convenio para impulsar el acceso a crédito y la inclusión financiera de los firmantes de paz.

El convenio, que quedará activo en la segunda semana de noviembre de este año, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y permitirá movilizar recursos estimados en 32.000 millones de pesos para fortalecer los proyectos productivos de la población en proceso de reincorporación que suman más de 12 mil integrantes de las antiguas Farc.

Los créditos estarán enfocados en dos formas: Individuales con aportes de hasta 35 millones y para colectivos de hasta 300 millones, y con esto se apoyarán estas iniciativas desde la producción, transformación y comercialización de bienes y servicios.

Para la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, este es un nuevo paso para que los firmantes de paz tengan un arraigo con la vida civil y no regresen a las armas.

“Por eso creamos una estrategia en donde financiamos los proyectos productivos colectivos que tenemos en la reincorporación, un apoyo importante, pero que necesitan ser apalancados. Al menos 106 cooperativas tienen proyectos que ya existen, así que esta es una oportunidad para hacer crecer estas iniciativas”.

Por su parte, el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, aseguró que la firma de este convenio es un paso importante para seguir creyendo en la apuesta colectiva por la paz.

“Son casi 4.000 personas del Banagrario que vamos a estar apoyando este proceso, esto es una generación de confianza y trabajaremos en apoyar a los reincorporados, sobre todo en las zonas PDET. Este banco ha permitido que 8.000 firmantes de paz abrieran su cuenta, apoyamos su proceso de reincorporación para apalancar la línea de ahorro y de ahí pasar a la gestión de crédito”.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización aportará recursos para cubrir una parte del capital de cada crédito, reduciendo el monto que deben pagar los beneficiarios y facilitando su acceso a financiación. Esta compensación de capital se aplicará en el octavo mes del crédito.