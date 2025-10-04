Firmantes desplazados en el Catatumbo temen por su seguridad ante señalamientos del ELN

Norte de Santander.

El conflicto armado que se intensificó en el Catatumbo desde comienzos de este año obligó a varios firmantes de paz a huir de zonas rurales como Caño Indio, en el municipio de Tibú, debido a las constantes amenazas y señalamientos por parte del ELN.

Uno de ellos, Miguel Pinto, contó en Caracol Radio que la situación de seguridad para quienes le apostaron a la reconciliación es cada vez más crítica.

Aseguró que el grupo armado los ha vinculado falsamente con las disidencias del Frente 33, lo que ha puesto en riesgo sus vidas y la de sus familias.

“Decir que estamos tranquilos no, porque hay mucha inseguridad. Nos han catalogado como parte de la disidencia, cuando lo único que hemos hecho es cumplir con el Acuerdo de Paz”, señaló.

Pinto explicó que, aunque algunos excombatientes retomaron las armas, la mayoría sigue comprometida con el proceso. “El 95 por ciento de nosotros seguimos apostándole a la paz”, afirmó.

Los firmantes desplazados fueron reubicados en la ciudad de Cúcuta, donde permanecen bajo acompañamiento institucional.

Sin embargo, aseguran que el temor persiste y que aún no hay garantías reales para su seguridad.