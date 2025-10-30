Inicia preconsulta clave en Nariño para establecer Zona de Ubicación Temporal de Comuneros del Sur

Bogotá

Inició la preconsulta en el departamento de Nariño para el establecimiento de la Zona de Ubicación Temporal con el grupo Comuneros del Sur, frente que se separó del ELN y siguió adelante con el proceso de paz.

La jornada se realizó en la Casa Indígena del Cabildo Gran Mallama y contó con la participación de representantes de los 43 sectores del resguardo que participarán en la consulta previa derecho fundamental que garantiza la participación efectiva de los pueblos étnicos en las decisiones que puedan afectar su territorio, su cultura o sus formas de vida.

También participaron delegados de la Gobernación de Nariño, Fondo Paz, el Departamento Nacional de Planeación, la alcaldía municipal de Nariño, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal, junto a víctimas del conflicto armado, cabildos estudiantiles, organizaciones de mujeres, comunicadores comunitarios, el consejo de juventudes, el consejo de mayores y la guardia indígena.

En este espacio se socializan los objetivos, reglas, alcances y metodología del proceso de la Zona de Ubicación Temporal para Comuneros del Sur para facilitar el tránsito del grupo armado hacia la vida civil, promoviendo el desarme, la reincorporación y la convivencia pacífica.

El Resguardo del Gran Mallama fue seleccionado para recibir la Zona de Ubicación Temporal para los integrantes del grupo Comuneros del Sur por su posición estratégica, su fuerte gobernanza indígena y la cohesión del Cabildo, garantizando condiciones de respeto, autonomía y diversidad cultural.