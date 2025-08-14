Ubican 5 fosas y un campamento con 15 desaparecidos en medio de proceso de paz con Comuneros del Sur

Bogotá

En medio del proceso de paz del Gobierno Nacional con Comuneros del Sur en el departamento de Nariño, se aplicó el protocolo de búsqueda humanitaria de personas desaparecidas en el resguardo indígena Awá El Sande. Se logró documentar cinco fosas y un antiguo campamento de guerra, con posible presencia de al menos 15 personas desaparecidas entre 1999 y 2009.

Esta acción se desarrolla en el marco de los acuerdos que se han logrado en este proceso de paz con Comuneros del Sur que desde marzo de este año cuenta con una Subcomisión Técnica de Búsqueda de Personas Desaparecidas integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Instituto de Medicina Legal, la Gobernación de Nariño, la MAPP/OEA, la Unidad de Búsqueda, delegados del Gobierno nacional y representantes del grupo Comuneros del Sur.

Esta localización fue posible por la información que entregaron firmantes de paz, integrantes del grupo de buscadores de Comuneros del Sur, la unidad de búsqueda y la guardia indígena de los 10 municipios del departamento de Nariño priorizados en estas negociaciones de paz.

Uno de los principales avances de este año ha sido la construcción y puesta en marcha del Protocolo V: Para el desarrollo de acciones humanitarias para la búsqueda de personas desaparecidas, el cual establece lineamientos técnicos y operativos que permiten acceder a los territorios de manera segura y desarrollar acciones coordinadas entre instituciones y actores comunitarios.

Ahora viene una acción humanitaria para intervenir en estos puntos de interés forense, donde ya se tiene la información de que hay personas desaparecidas, se proceda a la recuperación, identificación y entrega digna o culturalmente pertinente de personas desaparecidas.

Con la aplicación de este protocolo en medio de este proceso de paz con Comuneros del Sur, se garantiza el avance para buscar a 4.500 personas dadas por desaparecidas en el departamento de Nariño.

Para las partes en negociación Gobierno y Comuneros del Sur estos esfuerzos representan un paso concreto en el reconocimiento de las víctimas, la dignificación de sus memorias y la consolidación de una paz que responda a las demandas de justicia y humanidad de los territorios afectados por la violencia y el conflicto armado.