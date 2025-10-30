Actualidad

EN VIVO Paro nacional FECODE y marchas 30 de octubre: movilizaciones ciudades principales Colombia

La movilidad en Bogotá, se ha visto afectada por varias manifestaciones que se han presentado en diferentes partes de la ciudad. Infórmese aquí.

Fecode anunció la realización de un paro durante 24 horas en todo el país, con el objetivo de demandar varios de sus problemas y presionar por los derechos del sector educativo en el servicio de salud y en el presupuesto para la educación pública.

Le puede interesar: Gran Paro Nacional de Fecode, 30 octubre: Entidades que participarán ¿Colegios perderán clase?

De acuerdo con el programa de FECODE, en Bogotá la marcha iniciará a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional.

Puntos de movilización:

Manifestaciones Fecode HOY en Bogotá: minuto a minuto 30 de octubre

