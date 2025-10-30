EN VIVO Paro nacional FECODE y marchas 30 de octubre: movilizaciones ciudades principales Colombia

Fecode anunció la realización de un paro durante 24 horas en todo el país, con el objetivo de demandar varios de sus problemas y presionar por los derechos del sector educativo en el servicio de salud y en el presupuesto para la educación pública.

De acuerdo con el programa de FECODE, en Bogotá la marcha iniciará a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional.

Puntos de movilización:

Es hoy

🗓️30 de octubre

💪🏾Gran Paro Nacional del Magisterio

🗓️30 de octubre
💪🏾Gran Paro Nacional del Magisterio
🔊Movilización nacional y convocatoria en ciudades y municipios.

Manifestaciones Fecode HOY en Bogotá: minuto a minuto 30 de octubre