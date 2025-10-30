EN VIVO Paro nacional FECODE y marchas 30 de octubre: movilizaciones ciudades principales Colombia
La movilidad en Bogotá, se ha visto afectada por varias manifestaciones que se han presentado en diferentes partes de la ciudad. Infórmese aquí.
Fecode anunció la realización de un paro durante 24 horas en todo el país, con el objetivo de demandar varios de sus problemas y presionar por los derechos del sector educativo en el servicio de salud y en el presupuesto para la educación pública.
De acuerdo con el programa de FECODE, en Bogotá la marcha iniciará a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional.