En Armenia reforzarán las medidas de seguridad por la celebración de Halloween

Armenia

El refuerzo para la celebración de este 31 de octubre y que se extenderá durante el puente festivo será de 300 agentes de Policía, ocho patrullas motorizadas del Ejército Nacional y 97 agentes de Tránsito para garantizar la seguridad y el orden público.

El alcalde de Armenia, James Padilla resaltó que es clave también el apoyo de los padres de familia para que estén al tanto con los menores de edad ante la afluencia masiva de personas en los diferentes sectores de la ciudad.

En cuanto a la caravana de motos denominada la “Gran Rodada de Halloween” para el sábado 2 de noviembre, manifestó que harán acompañamiento y que quienes generen alguna situación irregular serán contundentes con los correctivos a los que haya lugar.

“El refuerzo de 300 hombres más que van a garantizar y van a estar muy pendientes de la seguridad de los ciudadanos de nuestros niños en esta próximo fin de semana a partir del jueves 31 de octubre, vamos a contar también con la presencia de un contingente de del Ejército en el Batallón Cisneros que también nos va a hacer un acompañamiento urbano y que nos van a brindar y nos va a seguir acompañando en estas gestiones de rutina para la seguridad 97 hombres de la Secretaría de Tránsito Municipal agentes de tránsito que van a estar al pendiente de el acompañamiento de estas caravanas, que se van a ir formando de motociclistas”, informó.

Asimismo, el secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago mencionó que intensificarán las medidas en centros comerciales, también la peatonal de la calle real que es siempre un punto de gran afluencia con el fin de preservar la seguridad en esta importante fecha.

Advirtió que es clave el autocuidado para evitar afectaciones por pérdida de los menores de edad, si en algún momento ocurre lo ideal es llamar de manera inmediata a la Policía para iniciar la revisión de cámaras de seguridad.

“Esperamos que no tengamos ninguna situación que lamentar que sea una fiesta muy bonita, que los recorridos por la carrera 14 por el sector comercial por el parque Sucre por la Plaza de Bolívar se den con total tranquilidad con total normalidad, vamos a tener dispositivos en diferentes puntos en los centros comerciales para ser acompañamiento con infancia de adolescencia y obviamente también buscamos que todas las personas que salen con los niños a las calles, pues no está de más pegarle una revisadita a los dulces también que reciben en las calles obviamente es hacer una revisión que llamemos a nuestra Policía Nacional de manera inmediata”, indicó.

También manifestó que están atentos respecto a los rituales que puedan presentarse en cementerios como la profanación de tumbas que ha ocurrido en años anteriores.

Habrá plan de contingencia en materia de movilidad para regular el tránsito en la ciudad.

Autoridades del Quindío

En ese mismo sentido, el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez dio a conocer que junto con Policía estarán realizando un recorrido por los diferentes municipios para garantizar la sana convivencia durante la celebración.

Llamó la atención a los padres de familia a no descuidar a los niños y siempre estar al tanto puesto que han ocurrido situaciones muy lamentables en otras regiones del país y es lo que se quiere evitar en el departamento.

“También estarán convocados comisarios de familia, inspectores de policía, secretarios de gobierno y la misma comunidad los mismos papás esos papás que están con los niños tienen que estar muy pendientes, no los descuidemos, no nos dejemos solos porque digamos que estas fechas. Gracias a Dios no se han presentado mayores inconvenientes en el departamento del Quindío, pero en otros departamentos se han presentado situaciones muy lamentables y no solo en Halloween sino en otras temporadas y como aprovechan que tiene máscaras aprovechan que van a regalar bananas que pueden tener algún una droga que puedan generar un daño entonces el cuidado es de todos”, advirtió