Condenado el sujeto que causó la muerte de agente de tránsito en Floridablanca al final de 2024

Bucaramanga

Uno de los crímenes que causó mayor consternación en Floridablanca quedó resuelto; la Fiscalía General de la Nación informó que Gabriel Antonio Núñez Fuentes, un motociclista suscribió un preacuerdo en que se declaró culpable de la muerte de Ricardo Chacón García, agente de tránsito del municipio.

“El preacuerdo se suscribió de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado. Acepta su responsabilidad en el asesinato del agente de tránsito Ricardo Chacón García por lo que un juez de conocimiento de Floridablanca, Santander lo condenó a 17 años de prisión.

El reporte de la Fiscalía recuerda que el 4 de diciembre de 2024, “el ahora sentenciado se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje por el barrio El Remanso del referido municipio” cuando se encontró con un retén las autoridades.

“La Fiscalía determinó que Núñez Fuentes desatendió una orden de pare instalada en un puesto de control y embistió al servidor público quien murió debido a la gravedad de las heridas”, agrega el organismo.

El responsable del asesinato huyó del lugar y fue capturado el pasado 25 de febrero en un operativo desplegado por la Seccional Santander y la Policía Nacional.

El juez del caso encontró al ahora condenado responsable de los delitos de homicidio y violencia contra servidor público, ambos agravados.

La condena se deberá cumplir en centro de reclusión. Contra esta decisión procede los recursos de ley.