Desde las playas de Santa Marta, Colombia compartirá su belleza y cultura con Europa y Latinoamérica

Este evento cultural gratuito, en la Playa Los Cocos de Santa Marta, será previo a la IV Cumbre CELAC–Unión Europea.

La Playa de Los Cocos en Santa Marta se transformará este sábado 8 de noviembre en un escenario lleno de color, música y tradición. La Gran Muestra Cultural del País de la Belleza llevará la esencia del Caribe colombiano a miles de personas en una experiencia gratuita y vibrante.

Se trata de un evento cultural sin precedentes, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza de la ministra Diana Marcela Morales Rojas, y ejecutada por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), en alianza con el Sistema de Medios Públicos RTVC.

Con la Gran Muestra Cultural del País de la Belleza, Colombia muestra al mundo su mayor riqueza: su gente, su cultura y su diversidad. Desde el Gobierno del Cambio seguimos apostándole a un turismo que celebra la vida, la inclusión y la paz desde los territorios”, aseguró Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Un proyecto que une continentes

La Gran Muestra “El País de la Belleza”, contempla, además de las demostraciones culturales y artísticas, un plan de medios para promover a Colombia como destino turístico nacional e internacional y la estrategia “Colombia a la Mesa”, que exaltará la gastronomía colombiana y los mejores sabores de las diferentes regiones el país.

Esta puesta en escena es la mejor muestra de lo que significa el turismo para Colombia: integración, desarrollo y orgullo nacional. Desde Fontur trabajamos para que el País de la Belleza brille ante los ojos del mundo como un territorio diverso, sostenible y lleno de oportunidades”, aseguró Félix Gonzalo Ojeda, Gerente General (e) de Fontur.

El Caribe, escenario del País de la Belleza

Con el mar, la brisa, la música, las artes y las culturas como protagonistas, Santa Marta se convertirá en el corazón del mundo. La Gran Muestra Cultural del País de la Belleza será la antesala a la IV Cumbre CELAC–Unión Europea, que se desarrollará los días 9 y 10 de noviembre, con la participación de mandatarios de 62 países y más de 200 representantes de la sociedad civil. Este gran evento reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con un turismo que construye paz, impulsa el desarrollo regional y proyecta a Colombia ante el mundo como un destino de belleza natural, diversidad cultural y hospitalidad sin igual.

Entre los artistas invitados a la Gran Muestra Cultural estarán la cinco veces ganadora del Latin Grammy, la puertorriqueña Kany García; ‘El caballero del Vallenato’, Peter Manjarrés; el merenguero Sergio Vargas; el talento femenino de Karen Lizarazo; el merenguero Sergio Vargas; el Pacífico latinoamericano subirá a la tarima con el talento de Herencia de Timbiquí; la agrupación venezolana Billo’s Caracas Boys y la agrupación argentina La Mosca Tsé Tsé.

