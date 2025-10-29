Denuncian “avalancha de despidos” en Girón y piden intervención de la Procuraduría

Bucaramanga

Carlos Álvarez, exfuncionario público del municipio de Girón, denunció una “avalancha de despidos masivos” dentro de la administración municipal, situación que, según él, está relacionada con decisiones políticas impulsadas desde la Gobernación de Santander.

“Lo que está sucediendo lo comparo yo con la avalancha del 2005, es una avalancha de despidos masivos en contra del actual gobierno”, afirmó Carlos Álvarez, al cuestionar que una persona que ocupará el cargo de alcalde durante pocos días “va a cambiar completamente el gabinete”.

De acuerdo con su testimonio, los despidos no se han detenido. “Hasta anoche me habían comentado que siguen los despidos, creo que ya declararon insubsistente al secretario de Ordenamiento Territorial”, relató, agregando que entre los afectados hay funcionarios en condiciones vulnerables. “Hay personas, madres en situación de lactancia, hay otro funcionario que está esperando un hijo, cuya esposa no trabaja”, señaló.

Álvarez, aseguró que las decisiones estarían siendo parte de una estrategia política impulsada por sectores afines al gobernador Juvenal Díaz. “Nos comentan que estas son instrucciones del gobernador Juvenal Díaz Mateus”, denunció, al tiempo que recordó que “el equipo que llegó acompañando al alcalde, que está designado solo por 10 días, fue el mismo que estuvo en campaña con el candidato a la alcaldía de Girón que perdió”.

Exfuncionario público, anunció que interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, argumentando un presunto “desvío de poder”. Según explicó, la decisión se sustentó en hechos “notorios”, como la participación de funcionarios de la Gobernación en actividades políticas dentro del municipio.

“Apenas el Consejo de Estado estaba revisando lo de nuestro municipio, estaba haciendo campaña el señor Luis Díaz Mateus, con el asesor del gobernador William Mantilla y pues obviamente es súper notorio”, aseguró Carlos Álvarez.

Finalmente, hizo un llamado urgente al Ministerio Público: “Exigimos a la Procuraduría que tome una medida cautelar a la Gobernación de Santander, porque no hay garantías para el proceso electoral que vamos a tener en los próximos días o meses”.