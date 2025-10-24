Luis Díaz lidera el ranking de los jugadores colombianos que más han perdido valor durante el 2025

¡Diferentes panoramas en el fútbol europeo! El 2025 ha sido un año difícil para algunos futbolistas colombianos, pero para otros ha sido un año en donde más se han podido destacar.

El portal Transfermarkt Colombia reveló la lista de los 10 jugadores colombianos más devaluados del 2025, el primer puesto es para Luis Díaz, quien perdió valor a lo largo del año tras ser transferido del Liverpool de Inglaterra al Bayern Múnich de Alemania por 70 millones de euros. Pese a esta cifra, el guajiro ha tenido un excelente inició de temporada con los Bávaros.

Le puede interesar: James Rodríguez, el mejor volante en la historia del Real Madrid: estudio universitario revelador

El jugador que sigue en la lista es Jhon Jader Durán, quien ha tenido una temporada difícil con el Fenerbahçe de Turquía, pues se alejó de las chanchas por 57 días debido a la grave lesión que sufrió a finales de agosto. El delantero bajo su cotización a 40 millones de euros.

Ranking de colombianos más devaluados del 2025

1. Luis Díaz (Bayern Múnich) -15,0 M€ /70,0 M€

2. Jhon Jader Durán (Fenerbahce) -5,0 M€ /35,0 M€

3. Jefferson Lerma (Crystal Palace) -4,0 M€ /10,0 M€

4. Yaser Asprilla (Girona) -3,0 M€ /15,0 M€

5. Mateus Uribe (Atlético Nacional) -2,9 M€ /0,6 M€

6. Devis Vásquez (AS Roma) -2,5 M€ /1,5 M€

7. Luis Sinisterra (Cruzeiro) -2,0 M€ /15,0 M€

8. Jhon Córdoba (Krasnodar) -2,0 M€ /12,0 M€

9. Wilmar Barrios (Zenit) -2,0 M€ /8,0 M€

10. Rafael Santos Borré (Internacional) -2,0 M€ /6,0 M€

Ranking de colombianos más valorados del 2025

Transfermarkt también reveló la lista de los jugadores colombianos que han subido su valor en la cotización. El que encabeza el ranking es Luis Suárez, quien pasó de Almería, equipo de la segunda división española, al Sporting de la primera de Portugal. Por el lado del fútbol sudamericano, el único que se encuentra es el antioqueño Kevin Castaño, quien aumentó 2 millones de euros al incorporarse al River Plate de Argentina.

Lea también: Luis Díaz recibió noticia positiva en Bayern Múnich: hubo renovación de contrato

1. Luis Suárez (Sporting) - 17,0 M€ / 22,0 M€

2. Richard Ríos (Benfica) - 8,0 M€ / 22,0 M€

3. Jhon Lucumí (Bologna) - 7,0 M€ / 25,0 M€

4. Nelson Deossa (Betis) - 5,5 M€ / 10,0 M€

5. Jhohan Romaña (San Lorenzo) - 3,0 M€ / 6,0 M€

6. Marino Hinestroza (Atlético Nacional) - 2,7 M€ / 5,5 M€

7. Emerson Batalla (Juventude) - 2,2 M€ / 3,0 M€

8. Luis Angulo (Atlético Talleres) -2,1 M€ / 2,7 M€

9. Yerson Mosquera (Wolverhampton) - 2,0 M€ / 10,0 M€

10. Kevin Castaño (River Plate) - 2,0 M€ / 8,0 M€