En Armenia refuerzan las labores de intervención a los árboles para evitar emergencias por lluvias

Armenia

Debido al incremento de las lluvias en la ciudad las autoridades intensifican las labores puesto que una de las mayores emergencias está relacionada con la caída de los árboles.

El director del departamento administrativo de planeación de la ciudad, Diego Fernando Ramírez reconoció que las lluvias cada vez son más fuertes y frecuentes por lo que realizan la intervención correspondiente con la cuadrilla.

"Es una actividad que es muy recurrente precisamente en toda la ciudad, precisamente dentro de las acciones de gestión y adaptación al cambio climático porque tenemos lluvias constantes, más recurrentes, más frecuentes y más intensas, los aguaceros caen son más fuertes y con mayor cantidad de agua", indicó.

Señaló que llevan a cabo un diagnóstico fitosanitario de todas las especies que están en el municipio de acuerdo con las peticiones que realiza la comunidad y a partir de eso evalúan los riesgos. Ante lo anterior, manifestó que sí es necesario realizan una poda de formación o si identifican que la especie cumplió su ciclo optan por la tala.

“Venimos trabajando y con la cuadrilla precisamente haciendo lo que es un diagnóstico fitosanitario de todas las especies que están en el municipio de acuerdo a las peticiones que nos hace la comunidad. De esta manera evaluamos los riesgos y si es necesario pues hacemos una poda de formación o si ya definitivamente la especie cumplió su ciclo o muestra realmente condiciones fitosanitarias que no merecen seguir, pues ahí sí optamos por talar el árbol", explicó.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Aclaró que cuando talan un árbol realizan una compensación con un relevo florístico para irse adaptando así a las condiciones del cambio climático.

“En este caso también decirle a la comunidad que cuando talamos un árbol hacemos una compensación de cuatro a uno, es decir, estamos haciendo acciones que se ven muy digamos impactantes pero realmente eso es un beneficio para la ciudad porque estamos haciendo un relevo florístico y de esta manera nos adaptamos paulatinamente a las gestiones del cambio climático", destacó.

Destacó que a la fecha ya van 400 intervenciones de árboles en toda la ciudad y también vienen trabajando con los guaduales urbanos que generan un riesgo latente en las zonas traseras de los barrios.

“Este año hemos trabajado más de 400 intervenciones de árboles en toda la ciudad. De igual manera venimos trabajando con los guaduales urbanos. Los guaduales también generan un riesgo latente en las zonas traseras de los barrios. Toda vez que el desarrollo urbano se generó de espalda a las laderas, entonces venimos trabajando fuertemente en estos guaduales generando un retroceso para mitigar los riesgos por posible volcamiento y caída de los guaduales", señaló.

Fue claro que intensifican los trabajos para prevenir accidentes con peatones y vehículos, además para evitar daños en la infraestructura de la ciudad.