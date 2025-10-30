Claudia López, Paloma Valencia, Héctor O. Espinosa y Daniel Palacios hablan de política en salud 

En el 5X20, el espacio de Hora20 de Caracol Radio en el que se escuchan las ideas, propuestas y soluciones que ofrecen los aspirantes presidenciales a los problemas que enfrentan todos los colombianos.

Son 20 candidatos, cinco temas, cinco programas donde se han abordado los principales temas de país para que los precandidatos ofrezcan soluciones de fondo. En esta ocasión el turno fue para la salud, las soluciones que ofrecen los candidatos a los problemas y la crisis, que algunos expertos apuntan, vive el sector ante la falta de recursos y el aumento de las tutelas y quejas de los pacientes.

Claudia López, precandidata presidencial por el movimiento “Imparables”, señaló que la salud está en crisis no por el sistema, sino porque la pelea está en el dinero y quién maneja los recursos. Planteó que buscará transparentar la información, hacer un nuevo cálculo sobre los recursos y un nuevo perfil epidemiológico de los colombianos. En segundo lugar, dijo que las EPS deberán hacer públicas sus transacciones, así como lograr interoperabilidad y movilidad en la historia clínica de los pacientes, además, habló de un fondo de rescate que llegue a inyectar recursos al sistema de salud. Sin embargo, dijo que le pondría límite a la práctica de que vía tutela el sistema se vea obligado a cubrir nuevas tecnologías o medicamentos que resultan muy costosos para el sistema de salud, con lo cual, propone un consejo técnico en salud que decida qué porcentaje de la tecnología va a cubrir el sistema.

Daniel Palacios, precandidato presidencial por el movimiento “Rescatemos a Colombia”, apuntó a que el sistema no es perfecto y necesita correcciones, con lo cual, su plan iniciaría con un punto final en el que se saneen las finanzas de la salud, lo cual al mismo tiempo permita mantener el sistema mixto, “con esto buscaremos seguridad jurídica para garantizar la modernización del sistema”. De otro lado, dijo que se castigarán e intervendrán a las EPS que no funcionan, pero bajo criterios técnicos y no políticos.

Sobre la fuente de los recursos para sanear las finanzas, habló de la necesidad de reducir el tamaño del Estado y ahorrar $100 billones que según denuncia, el actual gobierno se ha gastado en funcionamiento. Por otro lado, mencionó una reforma al Invima y solucionar el problema de dispensación de medicamentos a través programas como un “rappisalud”, que se encargue vía plataformas digitales acercarse a los pacientes. Por último, planteó impulsar un rural extendido en el que el Estado contribuya en la financiación de la formación del personal de la salud.

Héctor Olimpo Espinosa: precandidato presidencial de la “Fuerza por las Regiones”, resaltó que realizará un parteaguas financiero en el que se dé un modelo de reestructuración de pasivos, un inventario, convocar una auditoría internacional y con eso conocer cuál es el panorama financiero, cuánto se debe y qué recursos se necesitan, en esa medida, el parteaguas funcionaría hacia atrás para organizar las finanzas y hacia adelante para impulsar un modelo de sostenibilidad con la UPC en tres niveles: uno primario, uno intermedio y uno de alto costo.

También habló de la territorialización y de la necesidad de avanzar en el componente geográfico y de la población como determinantes para regionalizar la salud y tomar decisiones de política pública. De otro lado, señaló que trabajará en términos de estabilidad laboral y mejores condiciones para el personal de la salud.

Para Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, el propósito de su propuesta es salvar el sistema que hoy tiene el país, en esa medida, dijo que será importante avanzar en una UPC técnica y con diferenciación por riesgo, es decir, que si la persona está enferma, la EPS deberá recibir más plata, pero si está sana, casi que ni debería recibir recursos, en esa medida, cree que la flexibilidad podría mejorar la competencia en el servicio.

Resaltó que se titulará la deuda, “se deben $33 billones y al final del gobierno serán $50, entonces vamos a pedirle a los colombianos que paguen 1 punto más de cotización en salud y eliminar gabelas que se impulsaron durante el gobierno Petro”.

Otra de sus propuestas se concentran en construir centros de salud, pero trabajar sobre todo con tecnología e inteligencia artificial para que los médicos no se tengan que desplazar hacia zonas muy apartadas, sino que haya una acompañamiento de los especialistas desde las ciudades a través del despliegue de imágenes diagnóstica que se realice en las regiones. también habló del hospital padrino, en el que hospitales de grandes capacidades ayudan al trabajo que se realiza en zonas rurales.