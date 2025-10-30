Hora 20Hora 20

Programas

Parteaguas financiero, tres UPC y regionalizar el modelo: Héctor Olimpo Espinosa y su plan de salud

El precandidato Héctor Olimpo mencionó la importancia de regionalizar el modelo y lo que propone para mejorar la salud en Colombia

Parteaguas financiero, tres UPC y regionalizar el modelo: Héctor Olimpo Espinosa y su plan de salud

Parteaguas financiero, tres UPC y regionalizar el modelo: Héctor Olimpo Espinosa y su plan de salud

05:07

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Adriana Bibiana Mejía

En 5x20 de Hora 20, un programa de Caracol Radio, estuvo el precandidato, Héctor Olimpo, quien hablo sobre regionalizar el modelo que existe, y a su vez, explicó y planteó lo que él haría si fuera presidente con la salud en Colombia, la cual ha sido muy controversial en los últimos meses.

Asimismo, aseguró que la salud en Colombia no se trata de un debate ideológico o administrativo, sino de un tema ético, pues él cree que la salud se ha tensionado tanto en el país, que, al final, se ha perjudicado gravemente a los ciudadanos. También, manifestó que los médicos no ganan bien, y que el dinero es muy limitado hoy por hoy, gracias a la mala gestión del gobierno de Gustavo Petro.

Lea también: Transparencia en la información y fondo de rescate: el plan de Claudia López en salud

En desarrollo.

Vea el conversatorio aquí

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad