Parteaguas financiero, tres UPC y regionalizar el modelo: Héctor Olimpo Espinosa y su plan de salud

En 5x20 de Hora 20, un programa de Caracol Radio, estuvo el precandidato, Héctor Olimpo, quien hablo sobre regionalizar el modelo que existe, y a su vez, explicó y planteó lo que él haría si fuera presidente con la salud en Colombia, la cual ha sido muy controversial en los últimos meses.

Asimismo, aseguró que la salud en Colombia no se trata de un debate ideológico o administrativo, sino de un tema ético, pues él cree que la salud se ha tensionado tanto en el país, que, al final, se ha perjudicado gravemente a los ciudadanos. También, manifestó que los médicos no ganan bien, y que el dinero es muy limitado hoy por hoy, gracias a la mala gestión del gobierno de Gustavo Petro.

