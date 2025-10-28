“Va a haber encarcelados por traquetopolítica”: Claudia lópez sobre alianza de Petro con criminales

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, utilizó el espacio de ‘Sin Anestesia’ en Caracol Radio para encender las alarmas sobre lo que considera una peligrosa y evidente connivencia entre el partido de gobierno y estructuras delincuenciales. Sus declaraciones representan una de las acusaciones más duras y directas contra la estrategia política del Pacto Histórico y su líder, el presidente Gustavo Petro.

Al ser interrogada sobre las posibles alianzas del oficialismo con grupos armados, López fue categórica. “Pero todos los vimos, todos vimos cómo el presidente Petro fue a La Alpujarra en Medellín, sacó a los traquetos de la cárcel, los paró en tarima para lanzar a su candidato Daniel Quintero. ¿Lo vimos o no lo vimos? Sí, todos lo vimos”, afirmó, refiriéndose al polémico acto de campaña de 2023.

“Traquetopolítica”: La nueva parapolítica

La exmandataria capitalina dibujó un paralelo directo entre el fenómeno actual y la parapolítica que ella misma ayudó a develar en el pasado. “No tengo duda... Esto no es que yo soy un genio que descubrí una cosa insólita. Es como cuando yo descubrí la parapolítica”, recordó, señalando que, al igual que entonces, los hechos son públicos y evidentes.

“Lo mismo, lo mismo está pasando ahorita”, insistió López, argumentando que el problema de fondo es conceder estatus político a delincuentes. “Aquí ya no hay conflicto político. Al Clan del Golfo y las disidentes, o sea, gente está ahí es por billete. La política no le puede importar menos”. Para la senadora electa, lo que existe es un intercambio claro de favores: “Nosotros les damos gabelas y ustedes nos ponen a nosotros votos”.

Un futuro de encarcelados por “Traquetopolítica”

En el momento más impactante de la entrevista, Claudia López hizo una profecía judicial que resonará en el debate nacional en los próximos meses. “Acuérdate de mí, que así como hubo encarcelados por parapolítica y por guerrillopolítica, va a haber encarcelados por traquetopolítica. No tengas duda, porque esas alianzas, al final, se pueden verificar”.

Esta afirmación no es solo una advertencia, sino un llamado de atención a las autoridades para que investiguen lo que ella considera un patrón claro de cooptación del poder político por parte de actores criminales bajo el amparo de la Paz Total.