Científico de Harvard dice que HOY sabremos si 3I/ATLAS es cometa o algo más: “es cuestión de horas”

El misterio que ha cautivado a astrónomos, gobiernos y el público global está a punto de resolverse. En cuestión de horas, el objeto interestelar 3I/ATLAS, que ha desafiado toda explicación convencional durante su viaje a través de nuestro sistema solar, emergerá de detrás del Sol y, al hacerlo, entregará los datos cruciales que los científicos necesitan para determinar, de una vez por todas, su verdadera naturaleza.

De esta forma, en las próximas horas el mundo sabrá si ha sido testigo del paso de una rareza cósmica o del sobrevuelo de una tecnología no humana.Tras días de ocultación en los que el objeto ha estado fuera del alcance de cualquier telescopio, su reaparición está programada para las próximas horas.

3I/ATLAS revelará su misteriosa naturaleza en cuestión de horas

La posición actual de 3I/ATLAS es lo que ha creado este suspenso. Al esconderse tras el Sol, el objeto ha completado su perihelio—el punto de máxima aproximación a nuestra estrella—en total clandestinidad. Según los principios de la astronáutica, este es el instante perfecto, el más eficiente en términos de combustible, para que cualquier nave ejecute una maniobra significativa. Es el fenómeno conocido como el Efecto Oberth.

El Dr. Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard y una de las voces más autorizadas en este tema, lo explica: “Las próximas 24 a 48 horas son todo. Si 3I/ATLAS es una sonda o una nave, este era el momento y el lugar para actuar. Al emerger, su trayectoria nos lo dirá todo. Una desviación, por mínima que sea, que no se alinee con un simple arrastre de gases cometarios, será la firma inconfundible de la inteligencia y la tecnología. Estamos literalmente a horas de saber si estamos solos."

Estos son los posibles escenarios según Harvard

La prueba es aparentemente simple, pero sus implicaciones son cósmicas. Los radiotelescopios y observatorios espaciales más precisos del planeta ya están apuntando a la región exacta del cielo por donde 3I/ATLAS debe reaparecer. Su misión: trazar su camino con una precisión milimétrica.

El escenario “Cometa”: Si el objeto sigue al pie de la letra la ruta predicha por los modelos gravitatorios puros, teniendo en cuenta la leve presión de los gases que escapan de un núcleo cometario, la ciencia respirará aliviada... y quizás un poco decepcionada. Se clasificará como el cometa más extraño jamás visto, pero se mantendrá dentro del reino de lo natural.

Si el objeto sigue al pie de la letra la ruta predicha por los modelos gravitatorios puros, teniendo en cuenta la leve presión de los gases que escapan de un núcleo cometario, la ciencia respirará aliviada... y quizás un poco decepcionada. Se clasificará como el cometa más extraño jamás visto, pero se mantendrá dentro del reino de lo natural. El escenario “Tecnología”: Si, por el contrario, su velocidad ha cambiado o su rumbo se ha desviado de forma clara e inexplicable, se encenderán todas las alarmas. Sería la confirmación de que 3I/ATLAS utilizó su paso cercano al Sol para realizar una maniobra propulsada. Para la ciencia, sería el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad.

¿Por qué 3I/ATLAS es tan misterioso?

¿Por qué la expectativa está en un nivel tan crítico? Porque las anomalías acumuladas a lo largo de meses de observación han hecho de 3I/ATLAS el objeto más sospechoso jamás avistado.