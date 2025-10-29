¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL?

XI inicial de la Selección Colombia para enfrentar a Ecuador / Getty Images / Agencia Press South

¡La Tricolor arrancó con pie derecho las Eliminatorias! La Selección Femenina de Colombia ya inició su camino para conseguir un boleto para el Mundial de Brasil 2027, a través de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, un formato que se disputa por primera vez y del cual saldrán solo dos cupos directos para la Copa del Mundo, con dos tiquetes al repechaje.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia han ganado los dos partidos disputados, en la primera jornada golearon a la Selección de Perú (4-1), con doblete de Leicy Santos y anotaciones de Ivonne Chacón y Daniela Montoya; mientras que en la segunda fecha vencieron a Ecuador (1-2), con anotaciones nuevamente de Leicy Santos y Daniela Montoya.

Le puede interesar: Katherine Tapia fue nominada al premio a la mejor arquera del mundo 2025

Con estas dos victorias, la Selección Colombia consiguió un puntaje perfecto de 6 sobre 6 y se consolida como líder de la Liga de Naciones Femeninas. Además, cuenta con la goleadora del torneo, Leicy Santos, quien ha marcado tres goles en dos partidos

¡Nuevo líder en la segunda fecha de la CONMEBOL #LNF! 🔝🇨🇴 pic.twitter.com/7et5yiTdnF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 29, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Femenina de Colombia se medirá con Bolivia en la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, el próximo viernes 28 de noviembre en el estadio Municipal de El Alto, aún está por confirmarse la hora del partido.

Este mismo día se jugarán los otros cuatro compromisos correspondientes a la jornada. Vale mencionar que la Tricolor tendrá su turno de descanso en la cuarta fecha del certamen.

Lea también: Colombia vence a Ecuador y así queda en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Partidos de la fecha 3

Es preciso mencionar que en este torneo solo participan nueve selecciones, ya que Brasil, al ser el país anfitrión del Mundial Femenino 2027, no disputará este nuevo formato por decisión de la FIFA y CONMEBOL. Debido a esto, cada selección jugará solamente ocho partidos y tendrán una jornada de descanso.

28 de noviembre

Perú vs. Chile

Paraguay vs. Uruguay

Bolivia vs. Colombia

Ecuador vs. Venezuela

Libre: Argentina

Resultados de la segunda jornada