Así podrá ver en exclusiva los partidos de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17

El Mundial Sub-17 masculino está ad-portas de iniciar. La competencia arrancará el próximo 3 de noviembre y se jugará hasta el 27 del mismo mes, cuando se dispute la gran final en Catar y se conozcan los nuevos campeones de esta categoría.

El equipo colombiano viajará el 29 de noviembre a territorio asiático, donde disputará la fase de grupos ante la selección de El Salvador, Alemania y Corea del Norte, equipos que con los que comparten la zona G, por el paso a los dieciseisavos de final.

La convocatoria de la Tricolor para el Mundial fue confirmada este martes con 21 futbolistas. La lista la encabeza el delantero Santiago Londoño, que hace parte de la cantera de Envigado y fue la figura del Sudamericano de la categoría.

En total serán 48 países los que participen en esta cita orbital, divididos en 12 grupos con 4 selecciones que jugarán la primera fase, de los cuales avanzarán los dos mejores de cada zona junto a los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final en la instancia de playoffs. Serán 104 partidos iniciales en estas dos primeras fases, que podrá disfrutar a través de DirecTv en la señal de DCSports y en la plataforma de streaming DGO.

Calendario de la Selección Colombia Sub-17