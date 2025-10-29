Secretaría privada del alcalde de Bogotá pidió disculpas por mal parqueo en la Plaza de Usaquén

El vicepresidente del concejo de Bogotá Juan David Quintero denunció que una camioneta en la que se movilizaba una funcionaria de la Alcaldía de Bogotá fue parqueada de manera ilegal sobre la Plaza Fundacional de Usaquén, una zona donde está prohibido el tránsito y estacionamiento de vehículos.

A través de su cuenta en X, el cabildante afirmó:

“No diré quién es, pero una funcionaria de Carlos Fernando Galán se parqueó ilegalmente. Prefiero darle al alcalde la oportunidad de demostrar que en su Gobierno el ejemplo sí empieza por casa. Que pague el comparendo y le pida excusas públicas a la ciudad”.

La publicación rápidamente generó reacciones en redes sociales, y poco después María Alejandra Baquero, secretaria privada del alcalde Carlos Fernando Galán, reconoció que el vehículo estaba bajo su asignación y asumió la responsabilidad del hecho.

“Concejal, yo tenía asignada la camioneta en el momento de la infracción. Asumí el pago del comparendo y reiteramos el llamado a todos los conductores del Distrito a cumplir siempre las normas de tránsito. Le ofrezco disculpas a Bogotá por el error”, respondió la funcionaria.

El hecho ha sido destacado por la rápida reacción de la funcionaria, quien no solo aceptó la falta, sino que reiteró el compromiso del Distrito con el cumplimiento de las normas de movilidad y el ejemplo desde la administración.