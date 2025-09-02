Concejal Juan David Quintero confronta a escoltas por bloqueo de la vía en pleno Centro

Colombo

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, protagonizó una fuerte discusión con un grupo de escoltas en inmediaciones del parque Central Bavaria, sobre la carrera Séptima con carrera 30, en pleno Centro Internacional.

En un video publicado en su cuenta de X, el cabildante mostró cómo varias camionetas y motos de lujo se encontraban parqueadas sobre la vía y un paradero del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), lo que generó un serio bloqueo de la movilidad en el sector.

La pelea del concejal con los escoltas

Quintero decidió encarar a los conductores de los vehículos. En las imágenes se observa el momento en que se para frente a una de las camionetas e increpa al conductor con manotazos sobre el capó.

“¿Me va a echar el carro?”, gritó el concejal mientras reclamaba por la forma en que los vehículos ocupaban el espacio público.

La tensión escaló hasta el punto en que fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía Metropolitana y agentes de Tránsito, quienes intentaron calmar los ánimos y despejar la zona.

En medio de la confrontación, Quintero increpó a uno de los escoltas: “¿Qué soy un qué? Dígame en la cara otra vez, que soy un sapo”, le respondió después de que este lo señalara de manera despectiva.

¿Quiénes eran los escoltas?

Aunque no se ha confirmado oficialmente, los hombres que custodiaban las camionetas estarían esperando a la persona que protegían en ese punto del Centro Internacional.

La situación no solo afectó a vehículos particulares y buses del Sitp, sino también a peatones que intentaban cruzar la calle. Ante ello, Quintero escribió en su cuenta de X: “¿Qué privilegio tienen para parquearse mal y TIRARME EL CARRO?”.