Rescatan jaguar bebé en Cundinamarca: ciudadano lo habría entregado voluntariamente

Colombia

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) recuperó a un ocelote de la especie Leopardus pardalis en el municipio de Fusagasugá. La Dirección Regional Sumapaz recibió un reporte de un ciudadano que lo tenía en su poder.

“El mismo día que se recibió la llamada, los profesionales de la Dirección Regional se desplazaron al lugar y recibieron el ocelote, que inmediatamente tuvo atención especializada y se pudo determinar que estaba en buenas condiciones”, aseguró La directora regional Sumapaz, Érika Álvarez.

El animal fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre para su rehabilitación y posible reincorporación a su hábitat natural.

El ciudadano que tenía al pequeño jaguar lo entregó voluntariamente y aseguró que lo encontró en mal estado en una carretera cuando se desplazaba desde la costa caribe hacia el interior del país. Por lo que decidió recogerlo, alimentarlo y entregarlo a las autoridades ambientales cuando regresó al municipio.

El ocelote es una de las siete especies de felinos que existen en Colombia y es eltercero más grande del país. Cumple un papel regulador en el ecosistema que habita, de ahí su importancia en el su entorno natural.

Sin embargo, “esta especie es amenazada por situaciones de cautiverio, el atropellamiento en las vías y la pérdida de su hábitat”, de acuerdo con la CAR.

Es por eso que la Corporación reitera el llamado a los ciudadanos a preservar estas especies respetando su lugar en la naturaleza, reportando su avistamiento y denunciando su comercialización, ya que el tráfico ilegal de fauna silvestre es un delito.