Jaguar lleva tres meses en Viotá: temor en la comunidad y llamado de la CAR a no cazarlo

Desde el 13 de mayo, un jaguar deambula por zonas rurales de Viotá, Cundinamarca. Habitantes denuncian ataques a ganado, mientras la CAR pide no cazarlo y colaborar para capturarlo de forma segura.

Colombia

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó la presencia de un jaguar en la zona rural de Viotá, cerca del sector Alto Argentina, tras instalar cámaras trampa que registraron al felino. El director de la entidad, Alfred Ballesteros, indicó que el primer reporte se recibió el pasado 13 de mayo y que, desde entonces, un equipo especializado mantiene un monitoreo permanente.

“Desde el momento en que se nos realizó el reporte por parte de la comunidad de la posible presencia de un felino sin identificar en el municipio de Apulo, la CAR Cundinamarca desplazó inmediatamente un equipo de profesionales al sector para realizar la verificación en campo…”, explicó Ballesteros.

Temor en la comunidad

Habitantes de la zona aseguran que el animal ha atacado ganado y expresan preocupación por su seguridad. No se sabe si el jaguar estaba en cautiverio antes de aparecer en la región.

Especie vulnerable

De acuerdo con la CAR, el jaguar es una especie con “alto valor ecológico” y se encuentra clasificado en estado de conservación vulnerable. Por ello, la entidad busca protegerlo y evitar cualquier daño.

“No se puede tratar de cazar ni de matar al felino porque eso es un delito y es una infracción ambiental”, advirtió Ballesteros.

Llamado a la colaboración

La CAR solicita a la ciudadanía:

No intentar cazar ni agredir al animal.

Reportar de inmediato cualquier avistamiento a las autoridades ambientales.

Permitir el acceso de los equipos técnicos a los predios para su captura segura.

El objetivo es llevar al jaguar a un centro de rehabilitación y posteriormente liberarlo en su hábitat natural. Según la CAR, también se adelantan procesos de rehabilitación de seis pequeños felinos afectados por actividades humanas.