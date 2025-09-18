Jaguar rescatado en Cundinamarca: fue visto desde mayo en Tocaima y Apulo

Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó el rescate de un jaguar en la Cuenca Baja del Río Bogotá.

Es un macho adulto de 95 kilogramos que se encuentra en buena condición corporal, de acuerdo con la valoración inicial de profesionales especializados en fauna silvestre. En este momento, se adelantan análisis genéticos, exámenes médicos y estudios etológicos para establecer el origen del animal.

La comunidad de los municipios de Tocaima y Apulo notificó la presencia del felino desde mayo, según reporta la CAR.

Antes de la liberación del jaguar en un entorno natural seguro, el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, informó que “el ejemplar ingresará a un proceso de evaluación y valoración etológica y clínica, con el objetivo de evaluar sus condiciones”.

Cabe recordar que esta especie de felino está clasificada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esto, debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat, así como a la cacería ilegal.

En adición, el procedimiento de rescate del jaguar se produjo el sábado 6 de septiembre. La estrategia de seguimiento implementada incluyó el uso de cámaras trampa, identificación de huellas y rastreo de desplazamientos, que permitieron recopilar la información necesaria para confirmar la ubicación del felino.