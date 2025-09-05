La red Jaguar realizó su asamblea general en Cartagena para combatir los delitos ambientales

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen organizado a través de la Red Jaguar, una estrategia creada en 2019 que integra a policías especializados en delitos ambientales.

Su misión es fortalecer la cooperación internacional, optimizar el intercambio de información y desarrollar inteligencia estratégica para combatir estructuras criminales dedicadas a la explotación ilícita de recursos naturales. Esta red concentra sus esfuerzos en 19 países de Latinoamérica y Europa, consolidando un frente común contra delitos que afectan la biodiversidad y financian economías criminales.

Estas acciones son fundamentales para contrarrestar fenómenos como el tráfico de fauna silvestre, la pesca ilegal, la tala indiscriminada y la minería ilícita, que representan una grave amenaza para la seguridad ambiental y el desarrollo sostenible.

En el marco de un nuevo encuentro internacional que se llevó a cabo en Cartagena de Indias entre el 2 y el 4 de septiembre, se buscó identificar oportunidades y diseñar estrategias que fortalezcan esta cooperación para seguir enfrentando las organizaciones delictivas que se lucran a través de delitos ambientales.

Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso de proteger la biodiversidad, garantizar la sostenibilidad y contribuir a la seguridad global. Gracias al trabajo articulado, la Policía Nacional ha liderado operaciones de gran impacto internacional.

Una de las más destacadas fue la Operación “Shark Finning”, desarrollada en el municipio de Buenaventura, que permitió desarticular una estructura criminal dedicada a la extracción, transporte y comercialización ilegal de aletas de tiburón.

En este operativo se capturaron 8 personas y se incautaron más de 3 toneladas de recurso hidrobiológico, con un valor superior a 1.500 millones de pesos. La Policía Nacional de Colombia reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra los delitos que atentan contra la biodiversidad.