Pizarro vs Corcho: Este jueves Pacto Histórico buscará definir quien será cabeza de lista al Senado

Colombia

Este jueves 30 de octubre el Comité Político del Pacto Histórico se reunirá en la sede del Polo Democrático, en Bogotá, para definir quién será su cabeza de lista al Senado de cara a las elecciones al Congreso de 2026.

Hasta el momento la disputa por quién liderará esta lista está entre la exministra de Salud, Carolina Corcho, y la senadora, Maria Jose Pizarro.

Frente a esto hay que señalar que Corcho resultó segunda con más de 600 mil votos en la consulta presidencial del domingo y que según ella, el pasado 19 de junio, se firmó un acuerdo que señalaba que quien quedara en dicha posición lideraría la lista a la cámara alta.

Pese a esto, de acuerdo con Pizarro, el 26 de septiembre cuando renunció a su aspiración presidencial junto a los otros precandidatos Gustavo Bolívar, Susana Muhammad, Gloria Blorez y Alí Bantú se estableció, por propuesta del presidente Gustavo Petro, que a ella le correspondía ser la cabeza de lista.

Ahora, a propósito de esta reunión, la exministra Carolina Corcho, afirmó que asistirá e hizo un llamado al candidato Iván Cepeda “a liderar este proceso político electoral honrando la palabra, y haciendo cumplir los acuerdos que implican el respeto por la voluntad popular”.

Eso sí lo único cierto por ahora es que pese a los resultados de la consulta al Senado del domingo, que dejaron como ganador al senador Pedro Florez, la cabeza de lista al Senado será una mujer y esta será una lista cerrada y cremallera.