El Movimiento Libres oficializó respaldo a Iván Cepeda con agenda contra el racismo

Iván Cepeda y Óscar Benevides se unen para respaldar a las comunidades afro.

La campaña presidencial de Iván Cepeda recibió el respaldo de la circunscripción especial afrodescendiente Libres que lidera del representante a la Cámara, Óscar Benevides, en un acto marcado por mensajes sobre justicia social y participación política.

Durante su intervención, Benevides aseguró: “No permitiremos que en Colombia se sigan tomando decisiones sin nosotros. El Movimiento Libres nace desde las periferias, desde los ríos y las veredas más apartadas. Hoy le decimos a la clase política que no vamos a volver al país del pasado”.

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El congresista también hizo referencia a hechos de violencia y añadió:

“El pueblo colombiano no retrocede y, en cabeza del próximo presidente Iván Cepeda, vamos a seguir reivindicando la lucha de nuestro pueblo”.

Por su parte, Iván Cepeda se comprometió a erradicar la discriminación y el racismo, así como a saldar deudas históricas con las comunidades afrodescendientes y el campesinado.

“El Movimiento Libres, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida nos comprometemos a impulsar acciones afirmativas, procesos de reparación histórica y sanciones ejemplares frente a toda forma de racismo y discriminación racial”, afirmó.

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Finalmente, el candidato señaló que su gobierno buscará ampliar la participación de los sectores sociales:

“Solo habrá democracia plena cuando todas y todos podamos decidir, participar y gobernar nuestro propio futuro”.