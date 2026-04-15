Refuerzan medidas de protección para candidatos: aumentan pie de fuerza en sedes de campaña

Este miércoles, realizaron el décimosexto Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección, que contó con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti y los integrantes de la cúpula militar y la Policía Nacional.

En el encuentro, acordaron reforzar las medidas de seguridad de los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales ante las recientes amenazas que se presentaron durante el fin de semana contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y que ya fueron puestas bajo conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Mejorarán seguridad en sedes de campaña

El ministro Benedetti informó también que reforzarán la seguridad en las sedes de campaña de los candidatos, ante los recientes hechos vandálicos que se registraron en las sedes de Paloma Valencia e Iván Cepeda.

Y es que el pasado domingo, trabajadores de la sede de campaña de Paloma Valencia en Bucaramanga, denunciaron que llenaron de graffitis y mensajes ofensivos estas oficinas. Hoy se conoció también que habrían vandalizado la sede del candidato Iván Cepeda.

Por lo cual, aumentarán el pie de fuerza para garantizar la seguridad en esta época electora.