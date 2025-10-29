Ocho heridos dejaron ataques de disidencias con drones en El Plateado, Cauca

El Plateado, Cauca

Ocho personas heridas entre ellas cuatro estudiantes entre los 11 y 13 años, dejaron ataques con drones de disidencias de ‘Iván Mordisco’ en El Plateado, Cauca.

Las ocho personas quedaron en medio de un ataque del frente Carlos Patiño contra la Fuerza Pública, entre la vereda La Hacienda y el corregimiento de El Plateado.

Cuatro estudiantes del plantel educativo Miguel Zapata terminaron con lesiones leves por esquirlas y cuatro adultos con heridas de consideración.

El ataque también causó daños en viviendas de la zona.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán rechazó la acción y aseguró que “el Cauca concentra el 25 por ciento del total de los ataques con drones en el país por parte de grupos armados”.

La acción violenta ocurre en medio de una advertencia del Ejército que indica que los grupos ilegales podrían implementar drones kamikazies para atacar a las Fuerzas Militares y población civil.