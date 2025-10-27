En Cauca, desarticulan red transnacional de narcotráfico al servicio de grupos ilegales

Popayán, Cauca

La Policía Nacional con el Gaula Militar y la Fiscalía desarticularon la red “Los Sin Frontera”, alineada con grupos armados ilegales que delinquían en el departamento del Cauca, responsables del envío de grandes cargamentos de marihuana tipo exportación hacia los países de Ecuador, Perú y Chile.

La investigación permitió establecer que esta organización delinquía principalmente desde los municipios de Corinto, Silvia y Jambaló, donde adquirían el estupefaciente para luego transportarlo en vehículos acondicionados con sofisticadas caletas, con el fin de evadir los controles de las autoridades.

En la operación fueron capturadas nueve personas.

El coronel Jeyson López, subcomandante de la Policía Metropolitana expresó que “con esta operación, la Policía Nacional logra afectar significativamente las finanzas del narcotráfico, estimadas en más de 2 mil millones de pesos, debilitando una de las principales redes de acopio, transporte y envío de estupefacientes del suroccidente colombiano hacia el sur del continente”.

Esta organización ya había sido golpeada en diferentes operaciones de la Policía Nacional, logrando la incautación de más de cuatro toneladas de marihuana tipo exportación en los últimos meses.