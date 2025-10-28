Líder social fue asesinado en el sur del Cauca

La Vega, Cauca

Indepaz confirmó el asesinato en el municipio de La Vega, Cauca, del líder Ruviel Hurtado Gironza. El dirigente fue encontrado con varios impactos por arma de fuego en el sector conocido como Puente Fierro del corregimiento de Los Uvos.

Ruviel era un destacado líder que hizo parte de la mesa de víctimas y trabajó en favor de la comunidad de la población de Sucre.

Leonardo González, coordinador de Indepaz aseguró que “la Defensoría del Pueblo, mediante la alerta temprana 013 del 2025, ha advertido sobre la crítica situación de riesgo que enfrentan los municipios del sur del departamento del Cauca, incluyendo La Vega, por imposición de normas, control territorial y gobernanza ilegal de los grupos armados”.

Agregó que es “un nuevo golpe a las comunidades que resisten y un llamado urgente al Estado para que garantice la vida de quienes defienden la paz y los derechos en los territorios”.

En la zona del homicidio hacen presencia disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el ELN.

En lo que va del 2025, en el país han asesinados 160 lideres, 38 de ellos en el Cauca.