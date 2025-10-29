Llaneros vs. Nacional: prográmese acá con el partido clave por un cupo en los 8 de Liga Colombiana

¡Restan tres jornadas del fútbol colombiano! Atlético Nacional viajará a Villavicencio para enfrentarse con Llaneros en el estadio Bello Horizonte, por la fecha 18 de la Liga Colombiana. El Verdolaga quiere llevarse los tres puntos de visitante para entrar en la lucha de clasificar a los cuadrangulares en el primer lugar.

La octava casilla de la tabla, que parcialmente la ocupa Alianza FC, es pretendida por: América, Independiente Santa Fe, Once Caldas, Millonarios y Deportivo Cali, equipos que todavía tienen la ilusión de clasificar a los ocho, aunque saben que existe la mínima posibilidad.

Así llegan ambos equipos

Llaneros llega a este compromiso tras perder en condición de visitante 0-2 ante Atlético Bucaramanga, quien es líder de la tabla. Esta es la segunda derrota que consigue el Blanco y Negro en los últimos cinco partidos, resultado que lo sitúa en la novena casilla con 25 unidades, detrás de Alianza que tiene 26.

Por otro lado, Nacional ya aseguró su cupo a los cuadrangulares tras quedarse con el triunfo del clásico paisa (5-2) en el estadio Atanasio Girardot. El Verdolaga parcialmente se encuentra en la segunda casilla con 31 puntos, a 3 del líder.

Posible alineación de Llaneros

Miguel Ortega; Anderson Mojica, Jan Angulo, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Marlon Sierra, Andrés López; Luis Miranda, Bryan Ureña, Julián Angulo; Carlos Barreiro.

DT: José Luis García.

Posible alineación de Nacional

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este jueves 30 de octubre a partir de las 8:20PM. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.