Millonarios anunció la renovación de contrato de uno de sus jugadores hasta 2026

¡Los hinchas recibieron una buena noticia, la renovación de otro jugador! Millonarios se quedó con el triunfo en el clásico capitalino número 324, tras vencer en el último minuto a Independiente Santa Fe en condición de visitante, gracias a la anotación de Cristian Cañozales, en un partido que correspondió a la fecha 17 de la Liga Colombiana.

Con esta victoria, Millonarios complicó el camino del León hacia la clasificación a los cuadrangulares, ya que Santa Fe descendió a la casilla 11 con 22 puntos, mientras que el conjunto azul se ubica en la posición 13 con 21 unidades. Ambos equipos están obligados a sumar los 9 puntos que le restan en las próximas fechas.

Vale recordar que el conjunto Embajador ya había renovado el contrato de Andrés Llinás hasta el 2029 y el de Leonardo Castro hasta 2028, ahora se sumará un nuevo jugador a la lista para seguir vistiendo la camiseta azul hasta el 2026.

💙 ¡Compromiso azul reafirmado! 🛡



Andrés Llinás seguirá dejando huella, un Embajador hecho en casa. Listo para seguir escribiendo historia. Ⓜ️



▶️ 2026 - 2029 pic.twitter.com/GS8EOVbCjK — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 24, 2025

¿De qué jugador se trata?

En las últimas horas, Millonarios confirmó a través de un comunicado la renovación del contrato de Danovis Banguero hasta diciembre de 2026. El lateral izquierdo, de 36 años, llegó al conjunto embajador procedente de Rionegro Águilas en 2024 y desde entonces ha disputado 71 partidos, anotando 4 goles. Con esta extensión, el club busca mantener su experiencia dentro y fuera del campo.

“Su entrega, disciplina y ejemplo para los más jóvenes lo han convertido en uno de los referentes del plantel. Con esta renovación, Danovis Banguero seguirá vestido con la camiseta Embajadora, aportando así más de su experiencia y compromiso“, se lee en el comunicado.