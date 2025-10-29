Jornada preventiva en el área de influencia del volcán Cerro Machín en el Quindío

Armenia

En efecto se llevó a cabo una salida interinstitucional liderada por el Servicio Geológico Colombiano realizando un recorrido por el área de influencia del volcán Cerro Machín, abarcando los municipios de Calarcá y Salento en el departamento.

El director de la Cruz Roja seccional Quindío, Jaime Giovanni Alzate indicó que el motivo de la salida era una capacitación para constatar sobre el terreno las amenazas volcánicas en cuanto a la caída de ceniza.

Aseveró que fue un encuentro didáctico que muestra el pasado evidenciando los depósitos de ceniza lo que demuestra que es clave reforzar el proceso preventivo a pesar de que actualmente se encuentre en alerta amarilla.

“Fue una un encuentro muy didáctico, muy ameno, muy instructivo en el cual pues podemos pudimos constatar sobre el terreno lo que dicen los planos sobre amenaza volcánica del volcán Machín. Fue ahí como pudimos mirar en diferentes puntos de de Armenia y de Calarcá, donde pudimos ver los depósitos de ceniza que cayeron hace 1200 años", sostuvo.

Añadió: “Mirando los depósitos de ceniza, podemos ver que si es verdad que ese volcán nos puede tirar ceniza en un futuro y lo que tenemos que hacer es seguir con las normas de prevención, pero eso mientras el volcán está en alerta amarilla, normal, tranquilo, sin ningún problema".

También llamó la atención de los ciudadanos a informarse a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano para evitar las noticias falsas que generan alerta innecesaria.

Especificó que la entidad es la oficial para determinar las alertas y por eso ahora emite que la actividad es la normal, es decir, el volcán está tranquilo siendo la misma entidad la que comunique cuando el panorama sea diferente.

Las actividades incluyeron charlas informativas sobre la actividad volcánica, monitoreo de señales de alerta y estrategias de evacuación.

Autoridad ambiental

De otro lado, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés Orozco dijo que el objetivo de esta visita de campo fue identificar las amenazas en la zona de influencia del volcán ante una eventual erupción y analizar su posible impacto ambiental.

“Hemos identificado todos los aspectos de este importante volcán que no solo implica amenaza para los quindios, sino para para las zonas aledañas y para el país en general. En este momento nos encontramos acá en todo lo que es el cráter, el cráter del del volcán Cerro Machín”, mencionó.

Destacó que se avanza de manera interinstitucional para fortalecer la cultura de gestión del riesgo y mejorar la capacidad de respuesta frente a este tipo de escenarios naturales.

“Esta actividad nos ha permitido conocer mejor a qué tipo de amenaza nos vemos sometidos los quindianos en un momento dado de una posible erupción del mismo, pero lo más importante es que desde la autoridad ambiental estamos comenzando a identificar cuáles de nuestros recursos naturales se verían muy afectados por una supuesta o posible erupción de este volcán", indicó.