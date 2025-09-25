Consejo de Estado notificó al gobernador de Santander sobre nulidad de la elección de Jaime Beltrán

Bucaramanga

Caracol Radio Bucaramanga confirmó que el Consejo de Estado ya notificó oficialmente la ejecutoria de la sentencia que anuló la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por doble militancia.

El documento, expedido el 25 de septiembre, certifica que la decisión quedó en firme desde las 5 de la tarde del 24 de septiembre de 2025, fecha a partir de la cual se debe cumplir la orden de nulidad.

Alcalde encargado y elecciones atípicas

Con esta notificación en manos de la Gobernación de Santander, el mandatario departamental Juvenal Díaz deberá designar en los próximos días un alcalde encargado mientras la Registraduría Nacional convoca a elecciones atípicas.

Hasta tanto no se concrete, Jaime Andrés Beltrán seguirá en funciones, pese a la tutela interpuesta por su defensa para revertir el fallo.