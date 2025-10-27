Javier Augusto Sarmiento Olarte, exministro de justicia, se posesionó como alcalde de Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Este lunes 27 de octubre llegó a tomar posesión Javier Augusto Sarmiento Olarte, como alcalde de Bucaramanga, designado por el gobernador de Santander, tras ser electo de la terna. En la posesión hizo presencia, Héctor Elías Ariza, notario séptimo, así como autoridades locales y departamentales.

Durante su acto de posesión, el alcalde designado, aseguró que este reto que asume es el más importante que ha enfrentado en su vida personal y profesional.

Además, habló sobre lo primero que hará esta semana como alcalde de Bucaramanga.

🔴 #Atención | Llegó a tomar posesión Javier Sarmiento, como alcalde de Bucaramanga designado por el gobernador de Santander, tras ser electo de la terna. En la posesión hace presencia, Héctor Elías Ariza, notario séptimo así como autoridades locales y departamentales. pic.twitter.com/yNKNCfgYrn — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 27, 2025

Aseguró que el tiempo que esté en el cargo trabajará por los bumangueses e invitó a los concejales de la ciudad para que se avance en el estudio del presupuesto del municipio y los proyectos de vigencias futuras para garantizar servicios esenciales en la ciudad.