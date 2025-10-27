Bucaramanga

Javier Augusto Sarmiento Olarte, exministro de justicia, se posesionó como alcalde de Bucaramanga

El gobernador de Santander lo designó como alcalde encargado mientras realizan las elecciones atípicas el 14 de diciembre tras la anulación de la elección de Jaime Beltrán.

Javier Sarmiento Olarte, alcalde encargado de Bucaramanga

Javier Sarmiento Olarte, alcalde encargado de Bucaramanga

02:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Foto: Caraco Radio

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga

Este lunes 27 de octubre llegó a tomar posesión Javier Augusto Sarmiento Olarte, como alcalde de Bucaramanga, designado por el gobernador de Santander, tras ser electo de la terna. En la posesión hizo presencia, Héctor Elías Ariza, notario séptimo, así como autoridades locales y departamentales.

Durante su acto de posesión, el alcalde designado, aseguró que este reto que asume es el más importante que ha enfrentado en su vida personal y profesional.

Además, habló sobre lo primero que hará esta semana como alcalde de Bucaramanga.

Aseguró que el tiempo que esté en el cargo trabajará por los bumangueses e invitó a los concejales de la ciudad para que se avance en el estudio del presupuesto del municipio y los proyectos de vigencias futuras para garantizar servicios esenciales en la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad