Los primeros candidatos a la alcaldía de Bucaramanga en inscribirse para elecciones atípicas

Bucaramanga

Carlos Enrique Bueno será el primer candidato a la alcaldía de Bucaramanga en inscribirse ante la Registraduría Nacional del estado Civil.

Bueno fue director de Tránsito durante las administraciones de Juan Carlos Cárdenas y Jaime Andrés Beltrán.

Hizo un trabajo de control y operativos en las calles lo cual le valió el reconocimiento de la opinión pública en medio del desorden generado por los motociclistas.

Es un ingeniero civil egresado de la UIS con especializaciones en movilidad. Asegura que ha asesorado proyectos de este tipo en países como Chile.

Otro de los candidatos ya aspiró a la alcaldía

Más tarde, luego de la inscripción de Bueno, llega a la Registraduría, el ex concejal de Bucaramanga, Fabián Oviedo.

Es un arquitecto avalado por el Nuevo Liberalismo y ASI.

Habla de la necesidad de concretar proyectos y de “no echar más carreta”.

Oviedo fue candidato en las elecciones que ganó Jaime Andrés Beltrán en 2023.

La gran expectativa

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán se ha mantenido hermético frente a una eventual candidatura.

Caracol Radio supo que se inscribirá con el aval del partido de la U.

Otros nombres

Durante los últimos días, también se habló de la posibilidad que haya otros aspirantes como Jhan Carlos Alvernia, Juan Manuel González y Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga.

Finalmente, ninguno de los concejales de Bucaramanga optará a la alcaldía informó el primer vicepresidente de la corporación, Gustavo Ardila.