Atracos en el barrio Chiquinquirá: comunidad pide intervención de las autoridades

Ya no es solo la extorsión que aqueja a los habitantes del barrio Chiquinquirá, en Barranquilla, sino también los delincuentes que ingresan, con armas de fuego, a negocios para atracar a los clientes.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En un reciente video de una cámara de seguridad, que circula en redes sociales, quedó registrado el momento de angustia que vivieron los comensales de un negocio de comidas rápidas, ubicado en la calle 47 con carrera 30, del mencionado sector.

En la filmación se observa como un delincuente, con arma de fuego en mano, ingresó al lugar y comenzó a quitarle cadenas, celulares y otros objetos de valor a una pareja.

No contento, también les robó pertenencias a dos hombres más. Todo eso sucedió bajo la mirada de menores que estaban con sus padres en el sitio.

“Más seguridad”

Esta situación tiene atemorizados a los habitantes, ya que ahora no solamente son las extorsiones que los aqueja, sino los atracos a plena luz del día o en horas de la noche.

Un habitante, quien por motivos de seguridad le modificamos su voz, contó la preocupación que padecen.

“Nosotros estamos observando con pánico, aterrorizado lo que está ocurriendo en nuestro sector. Vemos como se están cerrando negocios, farmacias se están cerrando. Esto es preocupante y queremos que el alcalde se pronuncie sobre el aspecto. Ese famoso equipo que trajeron que nos mostraban que era lo más poderoso que había ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ven los resultados? ¿Por qué cada día aumentan el flagelo de la extorsión en nuestro sector?”, dijo el morador.