Gobierno y Fecode llegan a primer acuerdo para resolver la implementación de modelo de salud

El ministerio de educación y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), sostuvieron una reunión en la que abordaron establecer una mesa interinstitucional de alto nivel para atender las dificultades en la implementación del nuevo modelo de salud

En este espacio, se acordó que el ministerio de educación gestiona un espacio de trabajo con los ministros de educación, trabajo, hacienda y salud, además de los representantes de Fecode, para diseñar una hoja de ruta que permita estabilizar el modelo y garantizar la atención para todos los maestros del país

También señalan que el Consejo directivo del FOMAG que cuenta con dos representantes de Fecode, y asesoría del ministerio de salud, continúa sesionando de forma regular para hacer seguimiento a la implementación del modelo y tomar decisiones para su correcto funcionamiento.

Más allá de este primer paso, aún se mantiene el paro convocado para este 30 de octubre, por parte de Fecode.

Recientemente, el presidente de Fecode, Domingo Ayala, alertó que en el modelo de salud de los maestros no está resuelta la estabilidad y la sostenibilidad, y además expresó que no se observa la unidad entre los integrantes del Consejo directivo del FOMAG, especialmente de los ministros de educación trabajo y hacienda que son en la cara del Gobierno ante la junta.