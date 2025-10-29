ETB invierte más de $270 mil millones en la mayor expansión de su red en los últimos años

ETB invertirá más de 70 mil dólares en nuevas redes de fibra óptica: 450 mil hogares se beneficiarán. Foto: suministrada.

Bogotá D. C.

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) anunció que invertirá 70 millones de dólares, unos 274 mil millones de pesos, en la mayor expansión de su red de fibra óptica en la ciudad en los últimos años.

Esta inversión multimillonaria se destina al despliegue de infraestructura de fibra óptica de última generación, la instalación de servicios y la provisión de equipos tecnológicos en la capital.

De tal forma, ETB busca conectar a 450 mil nuevos hogares en un plazo menor a tres años.

El presidente de la empresa, Diego Molano, destacó la importancia de la conectividad: “a través del internet nuestros usuarios tienen la oportunidad de tener acceso a educación, a trabajos, a salud, a entretenimiento; de modo que acceden a más oportunidades de desarrollo y mejoran su calidad de vida”.

Según ETB, uno de cada tres hogares no tiene acceso a fibra óptica. En este sentido, la ampliación de la red consiste en una acción con la que la empresa busca cerrar esa brecha tecnológica, “dando un paso decisivo hacia el futuro digital de Bogotá y la región”.

Alianza estratégica con ZTE

Para lograr esta inversión, ETB estableció una alianza con ZTE Corporation, un proveedor global de equipamiento de telecomunicaciones y soluciones de redes, que “aportará su liderazgo en redes totalmente ópticas y sus soluciones de última generación en Wi-Fi 7″, según indica la empresa bogotana.

ETB además asegura que esta tecnología “revolucionará la conectividad digital en Colombia, ya que está diseñada para ofrecer mayor velocidad, más seguridad y una estabilidad superior”.

Will Jin, CEO de ZTE Colombia, afirmó que “ZTE acompañará a ETB en la construcción de una red óptica de nueva generación, con mayor cobertura, eficiencia y desempeño”.

En adición, Jin manifiesta que esta red óptica permite “una mejor experiencia de navegación, menor latencia y más capacidad para soportar servicios como internet de las cosas, ciudades inteligentes y plataformas en la nube”.

ETB se compromete a llevar internet a las “áreas con mayores necesidades sociales”

En relación con las declaraciones de Molano, presidente de ETB, en las que resaltó la importancia de la conectividad en términos de calidad de vida y desarrollo, ETB se compromete con esta expansión de su red a llevar internet social a zonas donde el mercado tradicional no llega, priorizando las áreas con mayores necesidades sociales de Bogotá.

“Este es el inicio de una nueva etapa en la que la tecnología dejará de ser un privilegio para convertirse en una oportunidad real para miles de familias”, aseveró Diego Molano.

Para ETB, este es el primer gran paso, que refleja la capacidad de la compañía para avanzar mediante “alianzas globales enfocadas en generar resultados con impacto social”.