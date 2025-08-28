ETB reportó un aumento del 5,3% en sus ingresos operacionales, pero la crisis continúa

Bogotá D.C

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) reportó un crecimiento de liquidez del 208% en el primer semestre de 2025 y un ingreso total por más de $744 mil millones de pesos.

En cuanto a ingresos operacionales, también aumentaron un 5,3%.

A pesar de una recuperación de caja, las pérdidas operacionales se mantuvieron y alcanzaron los $51.098 millones de pesos. Los rubros comerciales tradicionales de telecomunicaciones bajaron, a diferencia de la línea de soluciones tecnológicas que mostró un crecimiento, según la compañía.

Estas cifras para la empresa demuestran que ETB se está recuperando , pero se tomarán varios años para una transformación completa.

“Estamos metiendo mucha inteligencia artificial en nuestra operación, haciendo una transformación enorme al interior de la compañía, pero también innovando con nuevos productos”, aseguró Diego Molano, presidente de ETB .

Plan de transformación

Dentro del plan de transformación se está trabajando en 32 proyectos y 100 iniciativas de mediano y largo plazo. El objetivo con esto es que la empresa deje de ser una compañía de telecomunicaciones (Telco) y se transforme en una empresa Telco–Techco (trasformación digital), que, además de los productos tradicionales, ofrezca soluciones de tecnología digital.

Con la puesta en marcha de este plan se espera que, a finales de 2027, ETB logre alcanzar sus resultados y pueda recuperarse de la crisis que vive actualmente y que afectan la caja y los estados financieros de la compañía.