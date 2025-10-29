Estos son los cierres viales que tendrá Cúcuta durante Halloween 2025

Cúcuta

Las autoridades de tránsito en Cúcuta se preparan para garantizar la movilidad durante este fin de semana de puente festivo, donde además se llevarán a cabo varios eventos en la ciudad, con motivo de Halloween.

Como es costumbre, El Malecón estará cerrado para que todas las familias puedan participar de una jornada de esparcimiento, en actividades para todas las edades.

Más información Organizaciones sindicales del sector salud en Norte de Santander, analizan una posible toma a Bogotá

“Nosotros ya tuvimos unas mesas de trabajo con toda la institucionalidad, la Secretaría de Movilidad en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía, Ejército, Fiscalía, organizamos todo el tema de los controles operativos que vamos a realizar en la ciudad, esto en la búsqueda de brindar seguridad vial y darle tranquilidad a la ciudadanía para que pueda salir a disfrutar en familia, con sus hijos y demás en todas estas fiestas”, indicó el funcionario.

Agregó ”que hoy miércoles el cierre vial es como acostumbra, de seis de la tarde a diez de la noche, en el sentido de San Rafael al puente de Guadua. Ahora, el día viernes igualmente se cerrará El Malecón, igual como se cierra el miércoles“.

¿Cuáles son las vías alternas?

“La vía alterna de El Malecón es la avenida Gran Colombia, la avenida 9 Este, así como la avenida San Luis, son las arterias con las cuales pueden utilizar para desembotellar la inmovilidad”, agregó el funcionario.

Más información Autoridades en Cúcuta iniciarán hoy operativos para garantizar festividades de Halloween

¿Habrán más cierres?

“Sí, efectivamente, siempre se acostumbra cerrar la avenida del barrio Aeropuerto, la principal, desde la calle 3 hasta la calle 19. Esas calles van a estar cerradas. Ahí las vías alternas son las paralelas a esa avenida principal del barrio aeropuerto. De igual manera, de cinco de la tarde a diez de la noche”, indicó Botello.

Pidió a los usuarios viales mucha paciencia y prudencia, teniendo en cuenta que esta es una de las fechas que más congestión vial genera en la ciudad.