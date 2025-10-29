Autoridades en Cúcuta iniciarán hoy operativos para garantizar festividades de Halloween

Cúcuta

Son en total 15 puestos de control movibles en toda la ciudad, con más de 650 hombres de la policía nacional, los que se estarán desarrollando a partir de hoy y hasta el próximo fin de semana festividades de Halloween.

“Hemos realizado dos mesas de seguridad con Policía, Ejército, Fiscalía, Infancia y Adolescencia, SIJIN, con el fin de que las celebraciones de Halloween puedan transcurrir en paz”, dio a conocer Edwin Cardona, secretario de seguridad de alcaldía.

Así mismo, agregó que “se han aumentado el pie de fuerza, se van a disponer de más de 15 operativos, puestos de control movibles, con el fin también de contrarrestar esas movilizaciones ilegales que van a ser presentadas por algunos motociclistas”.

Indicó que “la idea es que la población cucuteña pueda salir en paz, disfrutar con sus hijos, claro, está con la mayor responsabilidad, y a las personas que vengan a irrespetar esa celebración, a generar desorden, contra ello es que vamos a actuar en derecho”.

Estas mesas de seguridad se han realizado con la participación de la alcaldía de Villa del Rosario y de Los Patios, para brindar seguridad en toda el Área Metropolitana.