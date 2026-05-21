Aumenta preocupación por tráfico de menores en la frontera. / Foto: Referencia.

Norte de Santander.

Aunque el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos ha disminuido en los últimos años, organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre un preocupante fenómeno que sigue afectando a la población más vulnerable en la zona de frontera: el tráfico y la trata de menores de edad.

La denuncia fue realizada por la Fundación Operación Libertad, que asegura haber documentado numerosos casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos sin dejar rastro, presuntamente captados por redes criminales que operan entre Colombia y Venezuela.

Alirio Riveros, director de la organización, explicó a Caracol Radio que esta problemática afecta principalmente a menores que intentan cruzar la frontera por pasos irregulares, donde quedan expuestos a grupos armados y estructuras delincuenciales que ejercen control sobre estos corredores.

“Hemos realizado seguimiento a este problema que afecta a la sociedad de frontera, especialmente a personas provenientes del vecino país que buscan atravesar las líneas limítrofes. Muchos de ellos son menores de edad y adolescentes que son manipulados por grupos que tienen dominio en estos sectores, como el Tren de Aragua, la disidencia de las Farc y el ELN”, aseguró Riveros.

Según datos recopilados por la fundación, entre 2015 y 2025 unas 22.697 personas menores de edad habrían sido víctimas de estas redes de tráfico y trata.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes utilizan falsas ofertas laborales para captar a sus víctimas y posteriormente trasladarlas a diferentes regiones del país o incluso al exterior.

“Luego de ser instrumentalizados mediante propuestas de trabajo engañosas, son llevados a distintas ciudades de Colombia. En otros casos son transportados hacia destinos internacionales como Estados Unidos, países de Europa y Asia”, señaló el defensor de derechos humanos.

La organización también denunció la presunta participación de funcionarios públicos en algunos de estos hechos.

Riveros indicó que las redes criminales buscarían infiltrar entidades encargadas de trámites de identificación para facilitar la movilización de las víctimas.

“Estas estructuras logran que algunos menores obtengan documentos con información alterada. Modifican fechas de nacimiento para presentarlos como mayores de edad y así evadir los controles de las autoridades”, afirmó.

Frente a esta situación, la Fundación Operación Libertad informó que viene adelantando acciones conjuntas con la Gobernación de Norte de Santander, alcaldías y otras entidades para fortalecer la prevención, protección y judicialización de los responsables de este delito.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en la necesidad de reforzar los controles en la zona de frontera y aumentar las medidas de protección para los menores de edad, quienes continúan siendo uno de los principales objetivos de las redes de trata y tráfico de personas.