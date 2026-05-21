Pacientes renales de Cúcuta piden frenar traslado de usuarios otra unidad de diálisis

Cúcuta.

Un grupo de pacientes renales afiliados a Coosalud EPS solicitó la intervención de los entes de control para evitar el traslado de usuarios que actualmente reciben tratamiento de diálisis en la IPS Clínica Nefrouros, en Cúcuta, hacia otro prestador de servicios de salud.

La preocupación fue expuesta a través de un comunicado dirigido a las autoridades, en el que los pacientes manifestaron que su estado de salud depende de la continuidad de las terapias de diálisis, las cuales reciben tres veces por semana durante cuatro horas por sesión.

Según señalaron, fueron informados de que la EPS adelantaría el traslado de algunos usuarios a otra institución, una decisión que ha generado incertidumbre y temor entre quienes dependen de estos tratamientos para sobrevivir.

Alix Villamizar, presidenta de la Asociación de Usuarios de Pacientes Renales, explicó a Caracol Radio que la situación afecta actualmente a diez afiliados de Coosalud que han expresado su desacuerdo con el cambio de entidad prestadora.

“En estos días nos llegó un comunicado informando que se iba a realizar el traslado de pacientes. Inicialmente eran once, pero finalmente son diez los que manifiestan que no quieren ser trasladados. Ellos se sienten bien en Nefrouros y me pidieron que gestionara esta solicitud para que Coosalud desista de esa decisión”, indicó Villamizar.

La representante de los pacientes aseguró que una de las principales preocupaciones tiene que ver con el personal encargado de realizar los procedimientos durante las sesiones de diálisis, especialmente en los casos de usuarios que cuentan con fístulas o catéteres para el tratamiento.

“Ellos ya conocen al personal que los atiende y tienen confianza en los procedimientos que se realizan. El temor es que, al llegar a otro lugar, deban adaptarse nuevamente a un equipo médico diferente y puedan presentarse complicaciones en el manejo de las fístulas”, explicó.

En el documento enviado a las autoridades, los pacientes sostienen que un cambio de prestador no solo impactaría la atención médica, sino también aspectos relacionados con el transporte, los horarios establecidos para las terapias y el acompañamiento familiar que han logrado organizar alrededor de su condición de salud.

Asimismo, destacan la atención recibida por parte del personal médico, asistencial y administrativo de la Clínica Nefrouros, al que califican como un apoyo fundamental durante el proceso de tratamiento.

Villamizar recordó que una situación similar se presentó anteriormente con otra EPS y que, tras las gestiones realizadas por los usuarios, la decisión de traslado fue reconsiderada.

“Lo que queremos es que Coosalud garantice el derecho que tienen los pacientes a decidir dónde quieren recibir su tratamiento. Estamos solicitando que se tenga en cuenta la voluntad de estas personas y las condiciones particulares de cada caso”, concluyó.

Los pacientes solicitaron a las autoridades de salud y organismos de vigilancia evaluar la situación para garantizar la continuidad de los tratamientos sin interrupciones y proteger el derecho fundamental a la salud y a la vida de los usuarios afectados.