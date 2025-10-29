Organizaciones sindicales del sector salud en Norte de Santander, analizan una posible toma a Bogotá

Cúcuta

Jesús Vergel, presidente de Anthoc en Norte de Santander, indicó que el pago realizado por la Nueva EPS al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, son pañitos de agua tibia y que desde ya están analizando la posibilidad de tomarse Bogotá, para llamar la atención del gobierno nacional.

“Estamos esperando del Gobierno Nacional, qué nos va a girar de la población migrante y si no, la última decisión y que estamos acordando con las organizaciones sindicales, es una toma en Bogotá, puede ser del Ministerio de Salud. Estamos en eso, en esperas”, indicó el líder sindical.

Agregó que de hacerlo, podrían estar llamando a organizaciones sindicales del resto del país, para que se unan en la jornada.

“La idea es que se unan los departamentos, Colombia como tal, pero si nos toca ir nosotros solos, nos vamos. Porque en realidad a nosotros sí nos interesa los usuarios de la Nueva EPS. Yo soy empleado del hospital, pero me interesa la salud del pueblo de Norte de Santander, la salud de la población migrante, la gran carga que tiene el hospital, que los estamos atendiendo”, agregó.

Recordó que al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, “nos adeudan más de 100 mil millones de pesos de migrantes y aquí estamos. Con lo poco que tiene el hospital se está atendiendo. Vayan, miren cómo están las urgencias, colapsadas”.

Este martes 28 de octubre, el personal medico de la región adelantó la marcha de las batas blancas, exigiendo garantías para sus pacientes.