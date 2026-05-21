Registraduría intensifica capacitación de jurados para elecciones del 31 de mayo

Norte de Santander.

La Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró el llamado a los ciudadanos designados como jurados de votación para que participen en las jornadas de capacitación programadas de cara a las elecciones de presidente y vicepresidente de Colombia, que se realizarán el próximo 31 de mayo.

Cecilia Palacio, registradora delegada para Norte de Santander, explicó a Caracol Radio que las capacitaciones se vienen desarrollando desde el 14 de mayo y se extenderán hasta el 29 de mayo en distintos puntos del departamento.

“Invitamos a todos los jurados de votación que fueron elegidos para ejercer esta importante función a asistir a las capacitaciones que se están realizando de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Hay dos jornadas establecidas diariamente y es fundamental que participen porque existen nuevos lineamientos para este proceso electoral”, señaló la funcionaria.

En Cúcuta, las capacitaciones se desarrollan en la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de Santander (UDES), Comfanorte, el Instituto Técnico Mercedes Ábrego y el auditorio de la Alcaldía.

Palacio recordó que los jurados cumplen una función clave durante la jornada electoral, ya que son los encargados de realizar el conteo inicial de los votos y diligenciar los formularios E-14, documentos que posteriormente son digitalizados para la divulgación de los resultados preliminares.

La Registraduría informó que las citaciones han sido enviadas tanto por correo electrónico como de manera física a las direcciones registradas por los ciudadanos seleccionados.

Asimismo, indicó que quienes no puedan asistir en la fecha inicialmente asignada podrán acudir a cualquiera de las jornadas programadas antes del cierre de las capacitaciones.

En cuanto a los municipios, la funcionaria explicó que cada registraduría municipal está adelantando el proceso de convocatoria y formación de los jurados mediante distintos canales de comunicación.

“Todos los registradores municipales están realizando la convocatoria a través de medios radiales, visuales y electrónicos. A cada jurado se le informó el lugar, la fecha y la hora de su capacitación”, afirmó.

Según datos entregados por la Registraduría, para estas elecciones fueron designados cerca de 30.000 jurados de votación en Norte de Santander, quienes tendrán la responsabilidad de apoyar el desarrollo y transparencia de la jornada democrática del próximo 31 de mayo.