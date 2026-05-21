Empresarios reclaman mayor respaldo del Gobierno a Norte de Santander

Norte de Santander.

A pesar de que el presidente Gustavo Petro ha visitado en cinco ocasiones Norte de Santander durante su mandato, los empresarios de la región consideran que la atención del Gobierno Nacional sigue siendo insuficiente frente a las necesidades que enfrenta el departamento, especialmente en materia de seguridad, competitividad e inversión.

Así lo manifestó Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien señaló que el departamento continúa enfrentando problemáticas históricas que han limitado su desarrollo económico y que requieren una mayor presencia institucional.

“Reconocemos que desde el punto de vista histórico, no solo de este gobierno sino en general, hemos sufrido de un olvido que en este momento queremos convertir en una escucha activa”, afirmó el dirigente gremial.

Castillo destacó que uno de los avances más importantes de los últimos años ha sido la reapertura de la frontera con Venezuela, un proceso que, según indicó, sigue generando expectativas positivas para el sector empresarial.

Sin embargo, advirtió que factores como la inseguridad y la informalidad continúan afectando el crecimiento económico de la región.

“Tenemos una reapertura de frontera que sigue consolidándose como una expectativa. Claramente tenemos que trabajar más, pero existen otras dinámicas que no podemos esconder, como el tema de la seguridad y la informalidad. Reconocemos que se han hecho esfuerzos, pero nuestros empresarios siguen teniendo necesidades que requieren atención”, expresó.

El presidente de la Cámara de Comercio aseguró que la situación de orden público es actualmente el principal obstáculo para atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

Explicó que la persistencia de hechos violentos genera incertidumbre y reduce la confianza de quienes buscan desarrollar proyectos empresariales en Norte de Santander.

“Es imposible hacer negocios, emprender y generar confianza si no hay tranquilidad en el orden público. Esto tiene impactos negativos porque ningún inversionista va a querer hacer negocios en un territorio donde no existen las garantías suficientes”, sostuvo.

Ante este panorama, los gremios económicos del departamento elaboraron un decálogo que fue entregado a los aspirantes a la Presidencia de la República, con el propósito de exponer las principales necesidades del sector productivo y plantear propuestas relacionadas con seguridad, infraestructura, empleo, competitividad y fortalecimiento de la economía regional.

Los empresarios esperan que estos planteamientos sean tenidos en cuenta por quienes aspiran a dirigir el país y que Norte de Santander logre ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda nacional, en momentos en que la región continúa enfrentando desafíos derivados de la violencia, la informalidad y su condición fronteriza.