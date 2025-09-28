Conozca como reservar gratis las canchas sintéticas que se encuentran en parques públicos de Bogotá

Desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en conjunto con la Alcaldía de Bogotá, se establecieron 180 canchas sintéticas, las cuales, se encuentran disponibles para todos los ciudadanos de manera gratuita. Es importante recalcar que estos espacios no están destinados simplemente para jugar fútbol, pues también se pueden practicar otros deportes como Rugby, Ultimate, y diferentes actividades.

Para poder hacer uso de estos espacios, es fundamental que se realice una reserva previa. Este proceso se puede realizar por medio del Portal Ciudadano de la Alcaldía de Bogotá con el IDRD, donde tendrá que ingresar con su usuario y contraseña, para posteriormente elegir tanto el espacio como el horario en que desea usarlo.

¿Qué debe hacer para usar la cancha de forma gratuita?

Ya que estos espacios no tienen ningún ánimo de lucro, se deben cumplir ciertos requisitos para hacer uso de las canchas de manera gratuita, pues el principal público de estos espacios, son los grupos de amigos y familias que desean usar el lugar de manera recreativa.

Por este motivo, el tiempo de las reservas es de máximo una hora, por tanto, si desea tomarla por un lapso de tiempo mayor, tendrá que tomar varios turnos. Además, dado el uso recreativo de las canchas, las actividades realizadas allí no deben llevarse a cabo con árbitros ni entrenadores, pues se estaría saliendo del espectro recreacional. Y por último, las personas que realicen la reserva deben ser las mismas que ocupen el espacio, y por ningún motivo pueden ser retirados del mismo mientras se encuentren en el espacio y horario destinado.

¿Quién debe pagar por el uso de las canchas?

Estos espacios destinados para su uso recreacional por parte de los ciudadanos no tienen costo, pues no generan ningún beneficio económico. Sin embargo, aquellas personas que realizan las reservas de las canchas para llevar a cabo actividades correspondientes a equipos o escuelas, deben pagar el alquiler del espacio, pues están obteniendo dinero proveniente del cobro a estudiantes.

Por otro lado, las personas que deseen llevar a cabo torneos, con equipos, uniformes y arbitraje, también tendrán que cancelar una tarifa por el uso del espacio público.

Especificaciones de uso

Las diferentes canchas que se han entregado por parte de las entidades públicas, no son todas iguales, pues algunas de ellas cuentan con demarcaciones para el desarrollo de diferentes disciplinas como rugby o fútbol americano.

Además de esto, en los espacios está permitido llevar a cabo diferentes actividades como gimnasia, danza, yoga, entre otros. Siempre y cuando, se cumpla con las normas de uso del espacio y no afecten la grama. Además, el uso de las canchas mientras llueve o hay tormentas eléctricas se encuentra prohibido con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Documentación para reservar

Para realizar las correspondientes reservas de los espacios necesitará, cédula de ciudadanía, nombre, número celular, número fijo, dirección y correo electrónico de cada una de las personas que harán uso del espacio.

