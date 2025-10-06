Carrera Píntate: un espacio de promoción de la salud mental y la recreación familiar en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), y de la mano con Fundación Juan Carlos Marrugo, invitan a participar en la Carrera Píntate 2025, un espacio de promoción de la salud mental y la recreación familiar.

El evento se desarrollará el próximo 25 de octubre, como una gran fiesta de colores y disfraces, con el principal objetivo de promover solidaridad, empatía y conciencia sobre la importancia de la salud mental. La carrera se iniciará a las 5:00 de la tarde, en las calles de Serena del Mar, en medio de colores, música y disfraces, en una cuarta versión que la consolida como uno de los espacios familiares más esperados en Cartagena.

La jornada iniciará con actividades de calentamiento dirigidas por instructores, ambientadas con ritmos musicales que pondrán a vibrar a los corredores antes de la salida. Desde los más pequeños hasta los adultos podrán participar en dos modalidades: 2K infantil y 5K recreativo, pensadas para disfrutar en familia, sin afán competitivo y con el único objetivo de vivir una experiencia llena de alegría.

Durante el recorrido, los participantes encontrarán puntos de hidratación, logística de acompañamiento, animación y estaciones de color que convertirán la ruta en una auténtica fiesta deportiva.

Todos los participantes recibirán un kit con camiseta, medalla, número y obsequios de los patrocinadores, además de participar en rifas y sorpresas. La celebración continuará en la zona de meta con música, shows en tarima y un ambiente de Halloween que llenará la noche de magia y diversión.

Pero la Carrera Píntate va más allá del deporte. Detrás de cada inscripción hay un propósito social que le da sentido a la fiesta: apoyar programas de salud mental que benefician a niños, jóvenes, adultos y ancianos en procesos de recuperación. Cada paso que se da en la carrera contribuye a generar recuerdos felices que fortalecen la vida de quienes más lo necesitan.

El director del Dadis, Rafael Navarro, se refirió a la importancia de continuar consolidando espacios en pro de la salud mental.

“Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Dadis, nos vinculamos con toda nuestra oferta institucional en pro de la salud mental. Por eso te invitamos a que, el próximo 25 de octubre, también participes en la carrera Píntate por la salud mental. Es un espacio importante que nos recuerda que la actividad física también hace parte de nuestro bienestar porque, realmente, un cuerpo sano también es una mente sana”, dijo Navarro.

Por su parte, Ketty Marrugo, fundadora de la Fundación Juan Carlos Marrugo, resaltó que: “la Carrera Píntate no es solo deporte ni diversión. Es un legado. Es la prueba de que juntos podemos correr por algo mucho más grande que nosotros mismos.”

A lo largo de sus ediciones anteriores, más de mil personas se han visto impactadas gracias a este movimiento que mezcla deporte, arte y solidaridad. En esta ocasión, la invitación es a que todos se unan y vivan la experiencia.

Porque mientras otros corren solo por un momento de diversión, en la Carrera Píntate esos momentos se convierten en vidas enteras que se transforman con tu ayuda.

Para acceder a la inscripción ingrese al siguiente link: https://www.2george.com.co/evento/pintate-edicion-halloween